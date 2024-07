Il Mattino – Napoli, se parte Osimhen si andrà su Lukaku ma resiste anche la candidatura di Dovbyk

Il Mattino ha fatto il punto sui movimenti di mercato in attacco per il Napoli, in caso di cessione di Victor Osimhen: “In attacco, invece, Osimhen è ancora in attesa della giusta chiamata (la pista araba non lo entusiasma). Arsenal e Manchester United vogliono trattare a cifre inferiori a quelle della clausola (120 milioni). In ogni caso, è pronta l’alternativa che risponde al nome di Lukaku. Big Rom piace anche al Milan, ma preferisce Conte. Manna non ha mai perso le tracce di Dovbyk, 27 anni e 25 gol con il Girona“.