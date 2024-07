Gazzetta – Anguissa rifiuta ricca offerta dall’Arabia; vuole lavorare con Conte

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna da La Gazzetta dello Sport, Andrè-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, avrebbe rifiutato un’importante offerta dall’Arabia Saudita perchè vuole lavorare con Antonio Conte: “Frank Anguissa resterà al Napoli anche per Antonio Conte. Il centrocampista del Camerun ha avuto una ricca offerta dall’Arabia Saudita che però ha rispedito prontamente al mittente. Al di là del veto posto da Antonio Conte, il tecnico ha nominato proprio Anguissa in conferenza tra i nomi incedibili, il calciatore pare sia rimasto folgorato dall’arrivo del mister. Dunque è stato Conte a convincere Anguissa sulla permanenza in maglia azzurra. Il centrocampista ha tanta voglia di riscattarsi dopo l’annata disastrosa dello scorso anno in cui è stato sicuramente tra quei calciatori che hanno deluso di più. Frank sarà dunque il perno del centrocampo del Napoli sotto la gestione Conte“.