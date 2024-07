Il Besiktas irrompe su Mario Hermoso, difensore che si è svincolato dall’Atletico Madrid e su cui il Napoli sembrava voler puntare per la prossima stagione.

A rivelarlo è il portale turco Habeturk, che spiega come sia stato offerto un ricco contratto triennale allo spagnolo, con i turchi che vorrebbero prendere anche Hummels, altro svincolato di lusso.

Secondo quanto si legge il Besiktas in questo momento sarebbe in vantaggio sul club azzurro, che deciderà entro questa settimana se effettuare un rilancio per Hermoso o virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto arretrato.