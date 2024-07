Cds – Rinnovo Kvara, previsto nuovo incontro tra le parti per trovare l’accordo

Come riporta Il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo incontro tra la società azzurra e l’entourage di Kvaratskhelia per discutere del suo rinnovo di contratto: “Kvara può tornare a casa soddisfatto, orgoglioso, felice. Pronto a diventare padre per la prima volta e poi, se vorrà, anche il frontman del Napoli di Conte. Il giocatore più pagato della rosa, il leader tecnico, la capitale delle ambizioni azzurre: è incedibile e il rinnovo lo aspetta, manca il suo autografo. Manca ancora qualcosa, sì, ma ora sono tutti pronti a parlarne ancora: dopo il blitz di De Laurentiis e Manna a Düsseldorf per incontrare lui e il suo agente, andrà in scena un altro incontro“.