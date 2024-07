Napoli, Lobotka: “Ora un po’ triste per l’eliminazione, Futuro? Sarò contento di una cosa..”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.it, dopo la gara contro l’Inghilterra. Al centrocampista azzurro è stato chiesto anche se il futuro sarà ancora a Napoli. Queste le sue parole:

“Adesso sono un po’ triste per l’eliminazione, sarò invece molto contento quando tornerò a Napoli per iniziare la preparazione pre-campionato. Ho bisogno di riposarmi perchè questa annata è stata molto tosta per me, ora penso solo ad andare in vacanza”.