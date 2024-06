Svizzera-Italia – Termina il primo tempo della sfida di Berlino, al momento azzurri non pervenuti, elvetici in vantaggio

Termina il primo tempo tra Svizzera ed Italia in quel di Berlino dopo i primi 48 minuti di gioco. Fino a questo momento gli azzurri di Spalletti non sono pervenuti, mentre gli elvetici sono più in palla. Per la nazionale poche azioni pericolose, in particolar modo con Di Lorenzo, che solo davanti a Sommer ha lisciato la palla. Per la Svizzera una grande occasione con Embolo, che solo davanti a Donnarumma è stato ipnotizzato dal portiere del Psg, che però non è riuscito a salvare i suoi sul tiro di Freuler al minuto 36. Per i ragazzi di mister Spalletti due grandi momenti di paura, in particolar modo al minuto 42, quando Di Lorenzo ricevendo un pallone ha colpito il terreno e ci ha messo un po’ per rialzarsi, si temeva infatti potesse aver subito una distorsione. Nel secondo tempo c’è la necessità di una squadra più aggressiva e in palla per cercare il pareggio.