Svizzera-Italia – Termina il match a Berlino, gli azzurri sono fuori, elvetici ai quarti di Euro 2024

Termina l’avventura dell‘Italia ad Euro 2024 con la sconfitta in quel di Berlino contro la Svizzera di Yakin. Per la nazionale allenata dal ct Spalletti la seconda frazione di gioco contro gli elvetici non è stata molto diversa dalla prima. Dopo appena 30 secondi dall’inizio del secondo tempo arriva il 2-0 della Svizzera, con Vargas che trova un eurogol e con un destro a giro sotto il sette batte Donnarumma. Per l’Italia un palo su deviazione di Schär, che per poco non batte Sommer, e al minuto 74 anche Scamacca si ferma al palo, e a pochi metri dal portiere dell’Inter va troppo piano e non riesce a trovare l’angolo giusto. Adesso la nazionale di Yakin attende la vincente della sfida tra Inghilterra e Slovacchia che si giocherà domani sera alle 18.