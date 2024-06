Italia-Svizzera – Le formazioni ufficiali del primo ottavo di finale di Euro 2024, Spalletti rivoluziona la squadra

Alle ore 18 a Berlino va in scena il primo ottavo di finale di Euro 2024, e a giocarsi l’accesso ai quarti di finale ci sono contrapposte l’Italia e la Svizzera. Gli azzurri dopo un girone non brillantissimo vogliono tornare a macinare gioco contro gli elvetici, che sono stati ad un passo dal chiudere primi nel girone della Germania. Per mister Spalletti mancano Calafiori e Dimarco, il primo squalificato nella sfida con la Croazia, al fianco di Bastoni ci sarà il centrale della Roma Gianluca Mancini, mentre sull’out di sinistra agirà Darmian. Cambi anche a centrocampo per lui, dove decide di inserire Fagioli e lasciare in panchina sia Jorginho che che Pellegrini. Davanti il ct azzurro torna di nuovo ad utilizzare l’attacco a 3, con Chiesa ed El Shaaawy al fianco di Scamacca unica punta, cambiando rispetto alla Croazia, quando aveva deciso di puntare sulla coppia d’attacco Raspadori-Retegui. Le formazioni ufficiali del match:

Italia – Donnarumma; Di Lorenzo; Bastoni; Mancini; Darmian; Fagioli; Cristante; Barella; Chiesa; El Shaarawy; Scamacca

Svizzera – Sommer; Akanji; Schar; Rodriguez; Aebischer; Freuler; Xhaka; Ndoye; Vargas; Rieder; Embolo