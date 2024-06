L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione relativa all’attacco in casa Napoli. Secondo il quotidiano Romelu Lukaku è il preferito di Conte per l’attacco azzurro. In attacco molto dipende dalla cessione di Osimhen. Lukaku attende solo un segnale, nonostante la corte del Milan e la richiesta del Chelsea di 40 milioni per il suo cartellino.