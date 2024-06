Intervistato alla Gazzetta dello Sport l’ex capitano azzurro Marek Hamsik ha detto la sua oltre che della partita tra Inghilterra e Slovacchia anche della situazione di Khvicha Kvaratskhelia. Ecco quanto detto:

“A Kvaratskhelia sicuramente consiglierei di restare a Napoli. Il Napoli ha bisogno di giocatori e campioni come lui che scaldano il cuore dei tifosi e possono vincere le partite con una giocata. E poi adesso è arrivato in panchina un grande allenatore come Antonio Conte. Sono sicuramente molto curioso e ottimista”.