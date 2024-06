L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli e Davide Lippi sono in costante contatto per Leonardo Spinazzola, che domani termina ufficialmente la sua esperienza alla Roma. Il Napoli dialoga poi anche con l’agente dello svincolato Mario Hermoso, reduce dalla chiusura dell’esperienza con l’Atletico Madrid Per quanto riguarda Spinazzola le parti sono in contatto, trattano, valutano ogni aspetto di una prospettiva che l’esterno gradirebbe moltissimo. Almeno Conte gradisce il suo modo di interpretare il ruolo. È una chance, una cosiddetta occasione di mercato a zero che potrebbe concretizzarsi prima o dopo l’addio di Mario Rui.