L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata a Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il Napoli ha fatto all-in su Kvara, anche se lui non ha ancora accettato il rinnovo. Giovedì i dirigenti azzurri hanno spiegato a Kvaratskhelia la sua importanza già rivesta e soprattutto che rivestirà per il club e per la squadra. È centrale, quindi il Napoli non ha soltanto formulato una proposta di rinnovo, ma ha fatto all-in. Tutto sul tavolo per adeguare e prolungare fino al 2029 il contratto attuale. Ci sarà una proposta d’ingaggio a scalare, con possibilità di inserire una clausola rescissoria come richiesto dall’entourage del giocatore, e uno stipendio che, parta da più o meno da 5 milioni compresi i bonus. De Laurentiis s’è spinto molto in là con un sacrificio notevolissimo, considerando i parametri societari e l’assenza di introiti derivanti dalle competizioni europee.