L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli ed Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano la fine dell’Europeo, per le squadre con giocatori al centro delle trattative per il futuro del Napoli di Conte, rappresenterà un bivio cruciale per il mercato. Per esempio Buongiorno è con l’Italia, oggi sfiderà con i nostri la Svizzera agli ottavi. Il difensore del Torino è l’obiettivo numero uno del Napoli. Sarà l’elemento principale del gioco che Conte svilupperà partendo da un sistema basato sulla difesa a tre. Sta lavorando Manna, forte della notevole offerta recapitata al Torino per il suo vice capitano, che il Napoli ha avvicinato strappando prima il suo placet e poi riducendo le distanze economiche con il Toro. La richiesta iniziale era di 40 milioni più 5 di bonus, l’ offerta del Napoli è arrivata a 35 milioni con i bonus. L’accordo ormai è vicino e l’accelerata ci sarà dopo l’Europeo.