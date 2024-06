TuttoSport – Rinnovo Kvaratskhelia, parti sempre più vicine dopo il summit in Germania: i dettagli

Dopo l’imposizione di Conte, che ha annunciato senza giri di parole la permanenza di Kvicha Kvaratskhelia, il Napoli s’è attivato per definire il lungo tormentone per il rinnovo del contratto. Così la dirigenza azzurra è volata in Germania, sede degli Europei, per avere un faccia a faccia con il fuoriclasse georgiano e il procuratore Mamuka Jugeli.

L’edizione odierna di Tuttosport rivela l’esito dell’incontro: “Il viaggio si è rivelato estremamente positivo. La dirigenza azzurra ha ribadito al procuratore e al calciatore la centralità di quest’ultimo nel progetto. La riunione è stata caratterizzata da un clima disteso e di fiducia reciproca. Il calciatore georgiano si è dimostrato aperto e disponibile. Nonostante non sia ancora stato raggiunto un accordo definitivo, il Napoli presenterà a Kvara una nuova offerta al termine degli Europei che avvicina il lieto fine: prolungamento di un ulteriore anno, con un aumento dell’ingaggio da 1,5 milioni a 5,5 milioni compresi di bonus e l’inserimento di una clausola rescissoria intorno ai 130 milioni di euro”.