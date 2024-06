The Conte Mentality: Di Lorenzo mette like al post! I dettagli

Oggi il Napoli ha pubblicato un video sulla presentazione di Antonio Conte sui suoi canali social. Il titolo è “The Conte Mentality”, la mentalità di Conte. Una mentalità che è probabilmente piaciuta a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro, infatti, ha messo like al video su Instagram. A onor del vero, Di Lorenzo mette like a molti post del Napoli e condivide nelle sue storie quelle in cui è protagonista.

Potrebbe non voler dire niente, ma in questa fase di gelo tra il Napoli e l’agente Giuffredi, potrebbe essere di buon auspicio o, meglio, indicare proprio un reale apprezzamento di Di Lorenzo alla “Conte Mentality”. Il tecnico, lo ricordiamo, lo considera centrale nel suo progetto insieme a Kvaratskhelia. Soltanto i diretti interessati potranno chiarire tutti i dubbi. Dopo l’Europeo, ovviamente.