Meret rinnova con il Napoli: a breve l’agente incontrerà la società

Con l’exploit di Caprile all’Empoli e la difficile stagione di Meret e del Napoli, regnava l’incertezza per quanto riguarda il futuro del portiere friulano. I tifosi azzurri si chiedono se Meret sia l’uomo giusto per difendere la porta anche nell’ormai imminente ciclo con Antonio Conte alla guida del Napoli. A togliere tutti i dubbi, ci ha pensato l’agente del portiere italiano Federico Pastorello, che è intervenuto ai microfoni di Tmw per parlare del futuro del suo assistito.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Il rinnovo? Sarà un passaggio obbligato avendo lui il contratto in scadenza e non volendo noi arrivarci. Il Napoli ha fatto un investimento quattro anni fa, lui sta bene a Napoli, ci metteremo a tavolino con il club per discutere. Sono convinto troveremo una soluzione”.

Secondo l’agente, quindi, ci sono tutti i presupposti per prolungare l’avventura azzurra di Alex Meret di almeno un anno. Il portiere azzurro si giocherà molto probabilmente il posto da titolare con il sorprendente Gianluca Caprile, che tornerà dal prestito all’Empoli con cui ha appena concluso una stagione abbondantemente positiva. Intanto Antonio Conte negli ultimi giorni ha espresso massima fiducia in entrambi: staremo a vedere come utilizzerà i due portieri il tecnico salentino.