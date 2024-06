Lobotka: “Top club? Accetterei l’offerta. A Napoli sono soddisfatto, però…”

Il Napoli, con l’arrivo di Antonio Conte, è chiaramente entrato in fase di rifondazione. Tanti i nomi che si stanno facendo per il mercato in entrata, ma la priorità adesso, è capire chi va via e chi resta. Con le situazioni di Kvaratskhelia e Di Lorenzo che danno segnali positivi, la questione che più spaventa i tifosi azzurri riguarda Lobotka. Il centrocampista, infatti, da settimane è accostato al Barcellona, e dal ritiro della Slovacchia, ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.

Ecco le parole del calciatore slovacco: “Mi piacerebbe giocare in un top club, ma ora sono a Napoli, ho un contratto, lì ho una ‘famiglia italiana’. Avessi un’offerta da un top club la accetterei, ma non sarebbe un problema restare. Sono soddisfatto e la situazione calcistica non influenzerà la mia vita”.