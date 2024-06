De Laurentiis: “Dobbiamo trovare bambini e adolescenti che sappiano giocare a calcio”

Durante un evento a Telese Terme, per l’inaugurazione di uno stadio comunale, Aurelio De Laurentiis ha dedicato qualche minuto per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

Ecco le sue parole: “Abbiamo intenzione di fare qualcosa di importante anche in chiave futura. Proprio oggi con Giuseppe Santoro, che si interesserà di tutto quello che è il futuro del reparto dei giovani, facevamo un ragionamento su tutto il territorio italiano e all’estero”.

Poi De Laurentiis ha continuato: “Dobbiamo andare a trovare bambini e adolescenti che sono capaci di giocare a calcio. Saranno riconoscibili attraverso un gruppo di persone che stiamo per assumere, aiuteranno Grava che già con le Giovanili sta facendo grandi cose. L’aspetto sociale è sempre fondamentale per una società come la nostra”.

Infine, un simpatico siparietto con un giornalista che ha chiesto al patron azzurro notizie su Alessandro Buongiorno: “Ma allora lei è un po’ sordo? Abbiamo già detto che non siamo qui a Tele Terme per parlare di mercato”.