Romano: “Incontro tra il Napoli e Kvaratskhelia, ribadita la volontà di non cedere il georgiano”

Sul proprio profilo X anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano riporta la notizia dell’incontro avvenuto ieri sera a Dusseldorf tra la dirigenza del Napoli, Kvaratskhelia e il suo agente Mamuka Jugeli. Ribadita la volontà da parte degli azzurri di non voler cedere il gioiello georgiano in estate, perché considerato un giocatore chiave per il club e per il gioco di Antonio Conte. Dopo la fine degli europei che il calciatore sta disputando con la sua nazionale gli verrà presentata una nuova offerta per il rinnovo di contratto.

