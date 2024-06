Il Mattino – In casa Napoli ora parla Conte: è lui il protagonista della presentazione

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli commentanto la presentazione di Antonio Conte. L’evento si è tenuto ieri a Palazzo Reale con un’atmosfera suggestiva. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: “É simbolica la durata della conferenza del presidente del Napoli intervenuto appena per due minuti e quarantacinque secondi. Più qualche commento a lato. Tanto è durata la partecipazione di Aurelio De Laurentiis al giorno tutto dedicato a Antonio Conte. Due minuti e quarantacinque secondi in cui dice tutto, però. Ora parla Conte in casa Napoli. E non è mancato un riferimento anche dello stesso presidente sull’esperienza di un anno fa che non ha portato benissimo:“Tutte queste strette di mano non ci hanno portato granché un anno fa…”, abbozza infatti tra uno scatto e l’altro”.