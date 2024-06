Il Mattino – Il PSG vuole Kvaratskhelia e ADL lo sa bene

Il PSG insiste per Kvaratskhelia, a riportarlo è Il Mattino oggi in edicola. Nella giornata di ieri, durante la conferenza stampa di Conte, i riferimenti al prodigio azzurri non sono mancati. Tanto che lo stesso conte si è sbilanciato annunciando che Kvara non andrà via da Napoli.

Eppure un ostacolo c’è, ed è proprio il club francese che vorrebbe ingaggiare il numero 77 e fagli vestire la maglia del club parigino. “Perché i parigini fanno sul serio con l’asso del Napoli e nemmeno lo nascondono. Aurelio lo sa bene, sa che alle spalle del Napoli si può tramare per il calciatore, ingolosirlo, aggirare le regole”. Si legge sul quotidiano.