Come riportato su X dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ieri la dirigenza del Napoli è volata in Germania, direzione Dusseldorf per incontrare Kvaratskhelia e il suo agente. Il presidente azzurro De Laurentiis, assieme a Chiavelli e Manna ha ribadito al numero 77 la centralità nel progetto azzurro, e l’ex Dinamo Tiblisi è ben disposto a rimanere in azzurro. Questo il tweet del giornalista:

#Calciomercato | Viaggio positivo quello del Napoli a Düsseldorf per #Kvaratskhelia. #DeLaurentiis, #Chiavelli e #Manna hanno ribadito al procuratore e al calciatore la centralità nel progetto. Il georgiano è ben disposto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 27, 2024