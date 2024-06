CdS – De Laurentiis presenta Conte alla città di Napoli: c’è un nuovo protagonista adesso

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano commenta e racconta la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte tenutasi ieri nella suggestiva location del Palazzo Reale. Questo quanto evidenziato

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis siede accanto ad Antonio Conte sul palco del Teatrino di Corte di Palazzo Reale, lo ascolta, sorride, gli lascia spazio e tempo: per un’ora e tre quarti riflettori puntati solo sul nuovo allenatore. Conte ha tante cose da dire, senza inutili diplomazie: pochi fronzoli, tanta emozione, soprattutto all’inizio, quando riceve applausi senza che neanche abbia cominciato a parlare. Impeccabile in abito blu e camicia bianca, risalta il volto abbronzato. Sguardo acceso. «Sono un manager e voglio avere voce in capitolo, non sono venuto a Napoli per fare la statuina sul presepe, il presidente questo lo sa».