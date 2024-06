Gazzetta – Cento giornalisti per Conte e diretta Youtube: l’evento sarà seguito ovunque

Cresce minuto dopo minuto l’attesa per la presentazione di Antonio Conte.

A riferirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’evento sarà seguito ovunque: “Sarà un vero e proprio evento di carattere internazionale: un centinaio i giornalisti accreditati, alcuni anche per testate estere. Le limitazioni imposte dall’interesse storico e artistico della suggestiva location ha ridotto il numero delle presenze a non più di 400 invitati. La prima conferenza di Antonio Conte potrà essere però seguita in diretta sul canale YouTube del Napoli, oltre alle varie emittenti e siti che saranno collegati”.