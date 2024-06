CorrSport – Tutto pronto per la presentazione di Conte: i tifosi sono in attesa

Tutto pronto per la presentazione di Antonio Conte.

Ne ha parlato anche l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Un’insospettabile pioggia ha accolto ieri il rientro a Napoli di AntonioConte. Cappello verde, t-shirt blu notte, sorrisi e selfi e con qualche tifoso all’esterno del Grand Hotel Parker’s. Oggi il Conte day: è tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione. Appuntamento al Teatro di Corte di Palazzo Reale alle ore 15.15. Location splendida, storica, che aff accia su Piazza del Plebiscito, sistemata nel cuore della città: da una parte Via Toledo e Via Chiaia, dall’altra il lungomare, il Vesuvio sullo sfondo, luoghi e fotografi e che presto diverranno familiari al nuovo allenatore del Napoli”.