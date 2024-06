Conte: “Ho posto un veto di vendita. Calciatori insoddisfatti? La decisione è mia”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, il nuovo tecnico del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra i tanti temi trattati, uno spazio importante è stato dedicato ai calciatori insoddisfatti. Infatti, è stata posta all’allenatore la domanda riguardante la gestione di questi ultimi.

Ecco la risposta del nuovo allenatore del Napoli: “Non li sto gestendo, li stiamo gestendo insieme con la società. Io dal presidente ho avuto la garanzia di chi sarebbe rimasto. Sono stato chiaro e categorico. Ho chiamato tutti i ragazzi anche per conoscere. Ovviamente poi la decisione è sempre mia: i calciatori che faranno parte del progetto saranno al 200% del Napoli. Questo deve essere chiaro”.

Si questo tema poi si è espresso anche De Laurentiis: “Si parla di Kvara e Di Lorenzo, ovviamente. Lui si è sentito infastidito. Sono giocatori giovani che si sentono carichi e poi si scaricano. Speriamo che l’Europeo possa ricaricarlo, specie dopo il fortunoso pareggio di qualche sera fa. Kvara? Ci sederemo con Jugeli e Manna e gli faremo un adeguamento contrattuale. Per lui non ci sono problemi, poi ognuno può dire ciò che vuole. Poi, contra legem ognuno può fare ciò che vuole. Però, poi, anche c’è chi li richiama all’ordine. Ormai non mi meraviglio più di chi è scorretto e chi è corretto”.

Poi Antonio Conte ha ripreso la parola: “Di Lorenzo è una persona molto per bene ed importante nello spogliatoio. La scorsa annata ha fatto sì che la frustrazione porti a situazioni non limpide. I calciatori devono sapere che le difficoltà ci sono, ma si ci deve imboccare le maniche con molta fiducia. Sono bravi calciatori, noi siamo uomini e questo deve essere un anno di rivalsa”.

Infine, il tecnico ha parlato di Osimhen: “Sapevo la situazione di tutti. Ripeto, ho posto un veto assoluto di vendita. So bene che il club ha degli accordi per Osimhen, quindi la situazione è completamente diversa. Osimhen è un calciatore di livello eccezionale, ma ad oggi non posso entrare in alcun discorso perché fa parte di accordi recenti in cui non posso inserirmi”.