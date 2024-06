Calciomercato – Calma piatta per Osimhen: nessuna offerta concreta per il nigeriano

Nessuna offerta concreta per Osimhen ad oggi sul tavolo del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Il futuro resta un rebus a due settimane dall’inizio della nuova

preparazione estiva. Il mercato attorno al centravanti del Napoli non si è ancora acceso. Si resta ai margini di un interesse che non è diventato ancora concreto per nessun club. La clausola da 130 milioni è alta. La cifra è stata fissata a fi ne dicembre dopo il rinnovo di contratto fi no al 2026. De Laurentiispuò anche fare uno sconto, ma comunque non si scenderà al di sotto di una determinata soglia. La sua eventuale cessione sarà comunque a tre cifre”.