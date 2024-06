Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia dopo il summit con Aurelio De Laurentiis e il ds Manna. Queste le sue parole:

“Non abbiamo parlato di Di Lorenzo, preferisco non parlarne. Adesso è all’Europeo, vuole stare sereno, su di lui non cambio idea. Accordo quasi trovato per Folorunsho, di Gaetano e Mario Rui ne parleremo durante il ritiro, Politano resta”.