L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione riguardante Alex Meret. Secondo il quotidiano Meret sarà una delle certezze di Antonio Conte che ha dato il suo placet per il rinnovo del portiere su cui vorrà puntare nonostante le voci di un addio al termine della stagione. Il club azzurro, ora, è a lavoro per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2025. A breve si dovrebbe discuterne con Pastorello, agente del giocatore, per scegliere l’opzione migliore. I partenopei sono pronti a proporre un contratto fino al 2027 più l’opzione per il 2028.