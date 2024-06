L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano Manna per la difesa ha individuato tre profili adatti. Jaka Bijol per il momento è in cima alle preferenze perché conosce bene la Serie A, dopo il biennio all’Udinese. E’ un classe 1999, attualmente è impegnato con la Slovenia agli Europei. È seguito da mesi e i tempi stavolta potrebbero essere maturi. A gennaio, il Napoli ci aveva già provato, a portarlo in azzurro, a gennaio, ma il tutto si concluse con un nulla di fatto. Infatti, i friulani non volevano privarsi di un elemento importante in piena lotta per la salvezza. Comunque il rapporto tra il Napoli e la famiglia Pozzo è ottimo e il dialogo potrebbe concludersi molto facilmente.