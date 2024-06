Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla situazione Di Lorenzo-Napoli. Quest’oggi il suo procuratore Mario Giuffredi, ha raggiunto il Parker’s Hotel dove ha svolto un importante colloquio con Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna. I primi segnali sono positivi da entrambe le parti, ci sarebbero segnali di permanenza per il terzino azzurro, ma c’è soprattutto la voglia di continuare a lavorare per far sì che Di Lorenzo rimanga a Napoli.