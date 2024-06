Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha annunciato il rinnovo di Michael Folorunsho con il Napoli fino al 2029. Il centrocampista italiano, ha giocato nell’ultima stagione in prestito all’Hellas Verona, dove ha collezionato 34 presenze, 5 gol e 1 assist. L’ex Bari, è stato anche convocato in Nazionale per la prima volta da Luciano Spalletti per Euro2024.