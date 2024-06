L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla spinosa questione relativa a Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis è sceso in campo, ha anticipato i tempi della riunione con Mario Giuffredi insieme con il ds Giovanni Manna. Infatti il presidente, il direttore sportivo e l’agente di Di Lorenzo si sono incontrati ieri a Roma nella sede della Filmauro, e per quattro ore hanno affrontato questo grande intrigo. Il bilancio finale del confronto sono segnali di pace. Si registra un cauto ottimismo verso un clima di maggiore serenità che blinderebbe le aspettative di Antonio Conte, da sempre fautore di un solo pensiero ovvero che Di Lorenzo non è soltanto incedibile, ma è un pilastro fondamentale della squadra che gradualmente il club sta plasmando. De Laurentiis e Giuffredi si rivedranno ancora oggi, un nuovo incontro che dà ancora più fiducia di ieri.