L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato estivo del Napoli. Secondo il quotidiano è pronto un cambio una per la fascia sinistra del Napoli. Infatti, l’avventura azzurra di Mario Rui sembra ormai arrivata alla conclusione. L’esterno ha voglia di tornare in Portogallo, e una volta che sarà tracciata una strada percorribile allora il Napoli affonderà per Leonardo Spinazzola. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha più o meno fatto il punto della situazione per il 31enne con il suo agente Davide Lippi. L’esterno interessa, piace, è considerato un’occasione di mercato, quindi ci sono segnali positivi.