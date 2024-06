L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano nei prossimi giorni ci sarà la seconda missione ovvero quella per tingere d’azzurro il futuro di Kvaratskhelia. Dopo l’exploit del suo agente Jugeli e di suo padre Badri che annunciavano la cessione la tensione è aumentata. Alimentata dal pressing del Psg: offerta da 11 milioni a stagione al giocatore e di 110 milioni al Napoli. Manna, nel frattempo, aveva programmato un nuovo incontro con Jugeli, da moderare a seconda del destino della Georgia agli Europei. Alla fine Adl ha preparato un blitz immediato in Germania insieme con il suo ds per incontrare l’entourage ed il padre di Kvara per dare una svolta definitiva alla questione del rinnovo. Il Napoli ha dalla sua la forza di un contratto fino al 2027, ma blindare Kvara fino al 2029, dopo i segnali di pace con Di Lorenzo, renderebbe perfetto l’inizio della nuova era.