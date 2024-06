Cds – Conte in città da domani, previsto summit di mercato con Manna

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico azzurro sarà a Napoli già da domani anche per un incontro con Manna per discutere del mercato: “Conte arriverà domani in città e la presentazione offrirà anche l’occasione di fare un punto con De Laurentiis e il ds Manna, ora più che mai operativi per trovare soluzioni definitive. La linea del tecnico è chiara: non vuole scontenti nello spogliatoio e tantomeno cessioni eccellenti, e il suo pensiero è condiviso anche dal presidente. Come il terzo punto cardine della prima parentesi azzurra di Conte: l’acquisto di Alessandro Buongiorno, primo obiettivo della rivoluzione tecnica“.