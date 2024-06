Girona, il ds: “Dovbyk? Se arrivano 40 milioni va venduto”

Artem Dovbyk è uno degli oggetti del desiderio del calciomercato azzurro. L’attaccante del Girona è stato uno dei protagonisti de La Liga. Su di lui c’è anche il Milan. Sul futuro di Dovbyk ha parlato Quique Carcel, il ds del club catalano. Ecco cosa ha detto ai microfoni di AS:

“Non dobbiamo comprare per vendere, dobbiamo comprare per consolidare il progetto. E non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni non puoi fare niente, va venduto. La cosa più importante è sfruttare tutto questo per consolidare il Girona nell’élite”.