Problemi in casa Georgia, con il calciatore del Napoli Kvicha Kvaratskhelia che è uscito al minuto 82 della sfida con la Repubblica Ceca zoppicante. Al momento non si sa l’entità dell’infortunio per la punta di diamante della nazionale georgiana. I suoi connazionali e il ct Sagnol sono in apprensione in attesa degli esami dei prossimi giorni e della sfida al Portogallo.