L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano Mario Hermoso ha abbassato le sue pretese economiche. Lui dopo aver chiuso il ciclo con l’Atletico Madrid, inaugurato nel 2019 dopo 174 partite e 10 gol, ora è nel mirino del Napoli. Del ds Manna, per la precisione, che lo segue da tempo come seguiva Rafa Marin e che ora tiene l’operazione a galla tra onde tipiche di certe trattative. Hermoso, 29 anni è svincolato, libero, un parametro zero sul mercato. E dunque non ha costi di cartellino ma è accompagnato, da prassi consolidate e quindi da bonus alla firma e commissioni agli agenti. La certezza è che la distanza è meno ampia di un po’ di giorni fa. Il Napoli non ha fretta e neanche esigenze particolari. Ha appena preso Rafa Marin e soprattutto punta ad Alessandro Buongiorno del Torino, e così lo spagnolo ed il suo entourage hanno cominciato a negoziare verso un accordo a metà strada.