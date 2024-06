L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del mercato Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli cerca rinforzi sulla fascia sinistra. Per tale fascia si guarda in Francia, versante Brest, dove c’è l’interesse del Napoli a Bradley Locko, 22 anni, mancino naturale sul quale il ds Manna ha raccolto info. Gioca sulla stessa fascia anche Leonardo Spinazzola, 31 anni, altro parametro zero come Hermoso, dopo la parentesi con la Roma aperta nel 2019. Un martello all’Europeo del trionfo fino all’infortunio al tendine d’Achille della gamba sinistra. Un record di sfortuna ma anche una qualità indiscutibile che negli ultimi tre anni ha dovuto fare testa agli strascichi fisici. È andata meglio nella stagione appena chiusa e in quella precedente, dove ha collezionato rispettivamente 36 e 40 presenze tra campionato e coppe.