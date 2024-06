L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla presentazione di Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte è pronto a rientrare a Napoli per la presentazione in programma a Palazzo Reale mercoledì alle 15.15. L’evento si terrà al Teatro di Corte e avrà un sapore internazionale. Tra gli oltre 100 giornalisti accreditati, infatti, ci saranno anche esponenti di testate straniere importanti come Espn e Cbs. Il Napoli però ha dovuto uniformarsi a una serie di regole irrevocabili relativi al numero degli spettatori accreditati massimo 400, ed all’attività dei media. L’evento, però, potrà essere trasmesso ovunque: ogni emittente potrà infatti mandare le immagini della conferenza e parallelamente c’è anche il live sul canale YouTube del Calcio Napoli. Conte arriverà in città il giorno prima. A fare gli onori di casa, ovviamente, Aurelio De Laurentiis. Tale occasione offrirà la chance di un punto della situazione tra l’allenatore, il presidente e il ds Manna alla vigilia della partenza per il ritiro di Dimaro dall’11 al 21 luglio. La seconda fase della preparazione, invece, è in agenda a Castel di Sangro dal 25 luglio all’8-9 agosto.