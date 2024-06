CdS – Il PSG non molla Kvaratskhelia. Super offerta al giocatore, ma per il Napoli è incedibile

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano la spedizione continentale non è iniziata nel miglior modo possibile per il talento georgiano, con le voci sul possibile addio, le dichiarazioni dell’entourage e il comunicato degli azzurri ad agitare la situazione. La posizione del Napoli è chiara, il giocatore è incedibile. Stesso discorso vale per Antonio Conte, che valuta il fantasista georgiano centrale nel progetto per la prossima stagione. Ciò nonostante c’è il pressing costante del Paris Saint-Germain. I francesi offrono 11 milioni per 4 o 5 anni, il giocatore ha chiesto al Napoli un ingaggio sui 7 milioni più bonus, e l’inserimento di una clausola rescissoria. La dirigenza azzurra invece punta ad offrire un ingaggio di 5 milioni di euro, ma senza clausola. In agenda è in programma un nuovo incontro tra il ds Giovanni Manna e l’agente di Kvara Jugeli. Nel frattempo l’azzurro da quando è arrivato in Germania ha parlato poco e lavorato tanto, lasciando in sospeso la questione relativa al futuro.