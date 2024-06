CdS – Di Lorenzo-Napoli, al momento le parti sono rigide. C’è stato un incontro tra Conte e il capitano. Cosa trapela

Gli Europei di quest’anno sono tutt’altro che tranquilli per i tifosi del Napoli. Mentre gli azzurri sono impegnati in nazionale, gli agenti di Di Lorenzo e Kvaratskhelia hanno messo in dubbio la permanenza dei loro assistiti. A peggiorare il tutto, la volontà di voler posticipare alla fine del torneo qualsiasi tentativo di chiarimento. In realtà, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte avrebbe già incontrato il capitano del Napoli. Ecco quanto si legge sul quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni:

“Di Lorenzo e il nuovo tecnico si sono sentiti. Un messaggio allunga la vita. Si sono ripromessi di risentirsi, privatamente, come uomini di campo. Per quello che riguarda il resto, direttore e manager hanno deciso di farlo alla fine della prima fase. Al momento le parti sono rigide. Il Napoli ha pubblicato un comunicato ultimativo. Non è in vendita, la Juve è in prima fila ma non viene (così come altre squadre) presa in considerazione”.