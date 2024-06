CdM – In attacco piace sempre Romelu Lukaku. Manna studia due proposte per acquistarlo, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata all’attaccante in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli studia il mercato dei centravanti per preparare l’alternativa a Victor Osimhen. Romelu Lukaku è un nome che piace, il prestito è la formula più consona, ma Manna pensa anche all’acquisto a titolo definitivo per 20-25 milioni con un contratto biennale più opzione per il terzo. L’ l’attaccante però dovrebbe abbassare le pretese rispetto ai 7,5 milioni di euro percepiti alla Roma.