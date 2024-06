CdS – Rafa Marin al Napoli: spunta la data delle viste mediche e dell’annuncio

Il Napoli ha chiuso il suo primo colpo in difesa: è Rafa Marin, difensore centrale classe 2002 del Real Madrid. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo superiore da 11 milioni di euro con recompra in favore del club spagnolo, attivabile solo dal 2026, di 25 milioni di euro. Tuttavia, c’è una condizione in più a tutela del Napoli per complicare e rendere più onerosa la recompra da parte del Real Madrid aumentandone la cifra d’acquisto e contemporaneamente quella della recompra. Il Napoli a fine stagione 2025, in base al rendimento del calciatore, avrà la possibilità di aggiungere una fee d’acquisto di altri 10 milioni che andrà ad aumentare anche quella della recompra che passerà da 25 a 50 milioni nel 2026 e da 35 a 70 milioni nel 2027.

A chiarire il tutto è Il Corriere dello Sport: “«Vamos, vamos, vamos» scrive sui social Rafa Marin, anni 22, mentre corre nei boschi in attesa di volare in Italia per le visite mediche e la firma con il Napoli. Il futuro difensore azzurro si tiene in forma e si allena da solo aspettando un cenno per raggiungere Roma e cominciare così la sua nuova avventura sotto la guida di Conte. Tutto definito tra i due club, l’affare è virtualmente concluso alle seguenti cifre: 11 milioni per il cartellino e contratto fino al 2029 per il giocatore reduce dal prestito all’Alaves. Operazione firmata dal ds Giovanni Manna con una formula che blinda il Napoli. Il Real Madrid potrà esercitare l’opzione di riacquisto tra due anni, nel 2026 a 25 milioni e nel 2027 a 35, ma se tra un anno il Napoli verserà altri 10 milioni nelle casse del Real Madrid, lo stesso club spagnolo potrà riacquistare il difensore al doppio del valore, dunque per 50 milioni nel 2026 e per 70 tra tre anni. Il prossimo passo, ora, è il suo arrivo in Italia, atteso ad inizio della prossima settimana. Le tappe saranno le solite: prima Villa Stuart per le visite mediche e poi la sede della Filmauro per la firma che anticiperà l’annuncio ufficiale”.