TuttoSport – Di Lorenzo vuole la Juve: al termine dell’Europeo farà una richiesta

Giovanni Di Lorenzo potrebbe lasciare Napoli alla fine dell’Europeo.

Secondo quanto riportato stamane dall’edizione di TuttoSport, infatti, nonostante la posizione della società, il calciatore vorrebbe spingere per ottenere la cessione: “Procede spedita la trattativa per portare Giovanni Di Lorenzo alla Juventus. Un aff are destinato a entrare nel vivo tra qualche settimana, al termine dell’Europeo. La volontà del giocatore è ormai chiara e propende nettamente per il trasferimento in bianconero. Una scelta maturata da giorni e con grande convinzione. Il terzino toscano per il momento vuole concentrarsi appieno sulla Nazionale, ma alla fi ne dell’avventura azzurra a Euro 2024 ribadirà al club del presidente Aurelio De Laurentiis l’intenzione di essere ceduto”.