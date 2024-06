Schira – Accordo trovato con il Real per Marin: affare concluso a 12 milioni, i dettagli!

Nicolò Schira ha da poco pubblicato su X alcuni ultimissime novità sull’affare Marin che denotano la chiusura dell’affare tra Napoli e Real Madrid.

Il suo tweet su X riporta le cifre dell’affare, chiuso a 12 milioni di euro, che prevede un diritto di recompra a favore del Real a partire dal 2026 pari a 30 milioni di euro. In basso tutti i dettagli.

Rafa #Marin to #Napoli from #RealMadrid for €12M is at the final stage. Agreed personal terms for a contract until 2029 (€1,2M/year + bonuses). Real Madrid will have a buyback clause for €30M from the summer 2026. The price will increase for 2027. #transfers