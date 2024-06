CorrSport – Il Napoli vuole tenere Kvara a tutti i costi: società allineata

Il Napoli vuole tenere Kvara senza se e senza ma.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Il Napoli valuta Kvara incedibile, non lo cederà, non ci pensa minimamente, lo ha annunciato e ci crede. Lo dicono i fatti: Conte lo ritiene imprescindibile e la possibilità di costruire la sua squadra

senza Khvicha non lo sfiora neanche lontanamente; Adl è al suo fi anco, perfettamente d’accordo, e ha rifiutato un’offerta da 110 milioni del Psg. Manna e Jugeli si sono incontrati a Milano una ventina di giorni fa e hanno discusso per due giorni. Il giocatore era entusiasta del nuovo allenatore e aveva riaperto la trattativa di prolungamento, nonostante la distanza tra domanda: tra 6 e 7 milioni con i bonus, più clausola rescissoria in stile Osi; e offerta: tra 4 e 5 milioni con i bonus, senza clausola”.