CorrSport – Il Napoli prova a soffiare Hummels alla Roma: un colpo da Conte

Matts Hummels potrebbe essere un vero colpo per il Napoli.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ne ha parlato stamane con tanto di riferimento ad un affare che potrebbe essere a parametro zero: “Illustrissimo paramero zero che, alla luce della splendida stagione appena conclusa con la finale di Champions persa contro il Real Madrid, e arricchita dal gol decisivo della vittoria nella semifinale di ritorno contro il Psg, è diventato un’occasione per tanti. Ricapitolando gli ultimi giorni: è stata la Roma, la squadra più decisa a puntare su di lui per il dopo Smalling. Poi, il Maiorca. E sai com’è, in attesa che lui decida, che accetti una proposta, il Napoli ha pensato di inserirsi, di intervenire, di sondarne le intenzioni e la possibilità di chiudere un colpo a zero pieno di suggestione ma anche di valori”.