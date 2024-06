Calciomercato – Rafa Marin sempre più vicini: chiusura imminente dell’affare

Manna e società sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli della trattativa per Rafa Marin.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui ormai l’affare sarebbe vicino alla chiusura: “Il Napoli stringe per Rafa Marin. Lo ha puntato, ci crede, lo vuole ed è pronto a metterlo subito a disposizione di Conte, già per il primo ritiro in programma a Dimaro dall’11 luglio. Anzi, dal raduno che di routine dovrebbe andare in scena uno o due giorni prima della partenza. Dettagli”.